«Кавказская пленница» на новый лад: Шурик и Нина заставят вздрогнуть каждого

В 2014 году на экраны вышел ремейк «Кавказской пленницы». Роль Шурика доверили звезде «Интернов» Дмитрию Шаракоису, а Ниной стала Настя Задорожная. Фильм оглушительно провалился в прокате. А Шаракоис, не справившись с хейтом, даже эмигрировал, так как ролей в России ему больше не предлагали.

Тем не менее такой опыт не помешал уже через год выпустить комедию «Убежать, догнать, влюбиться». Фактически это все та же «Кавказская пленница», правда, на новый лад. Бизнесмен Борис сбегает от невесты на Северный Кавказ, где случайно становится учителем музыки для девушки по имени Нина. Она тоже не горит желанием выходить замуж за человека, которого ей нашла семья. Борис решает помочь Нине и крадет ее по местному обычаю.

Вторая попытка переснять легендарный сюжет Гайдая тоже не удалась. Зрители раскритиковали картину, особенно досталось от них исполнителям главных ролей — Константину Крюкову и Любови Аксеновой, пишет Дзен-канал «Синема — графия ».