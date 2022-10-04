Катя из «Девушки без адреса» раскрыла россиянам глаза на подлость Рязанова

Светлана Карпинская стала известна благодаря роли в фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Зрители были уверены, что после этого фильма они будут регулярно видеть талантливую артистку на экранах. Однако поведение прославленного режиссера заставило знаменитость отказаться от кино и полностью сконцентрироваться на театре.

Как оказалось, изначально постановщик не хотел приглашать Карпинскую на роль в свой фильм, но его практически заставил художественный совет. Из-за этого он не проникся симпатией к артистке и вел себя весьма холодно.

Например, одну из сцен, где ее героиня сидит на скамейке под дождем, снимали в декабре при минусовой температуре. И вместо одеял Рязанов выдал Карпинской бутылку коньяка, из-за чего та в итоге заболела фолликулярной ангиной. При этом болезнь не заставила режиссера дать артистке выходной, и он вызывал болеющую Карпинскую на съемочную площадку, пока за нее не вступились коллеги.

Также постановщик распорядился поселить артистку не со всей съемочной группой в отеле, а на квартиру к незнакомой женщине. Рязанов никогда не присылал за ней машину, а гримерам запрещал красить ее.

В итоге из-за такого отношения Карпинская на долгие годы затаила обиду на режиссера. Она признавалась, что не планирует больше сниматься в кино, где настолько жестоко относятся к артистам.