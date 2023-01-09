Катрин Денев хранила свой главный секрет много лет: ее выдала случайная оплошность

Актриса Катрин Денев долгие годы считалась иконой стиля и законодательницей моды. Ее невозможно представить без копны роскошных волос, однако мало кто знает, что от природы артистка никакая не блондинка.

В этом она призналась совершенно случайно в одном из интервью, когда рассказывала об уходе за волосами. Денев без задней мысли выдала, что ее натуральный цвет русый. Впервые она перекрасилась в блонд еще в 13 лет и была ошеломлена результатом. Девушка сразу же поняла, что нашла своей идеальный оттенок, ведь он придал ее облику свежесть и изысканность. С тех пор Катрин начала регулярно красить волосы, а позднее фирменная роскошная шевелюра стала ее визитной карточкой.

В 2018 году Денев появилась на Каннском фестивале с темными волосами. Поклонники не оценили преображение, отметив, что так Катрин выглядит намного старше своих лет. Также в середине нулевых актриса перекрасилась в каштановый оттенок, но быстро вернулась к привычному образу. Видимо, блонд — это ее судьба.