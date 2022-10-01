Кассета с компроматом: что смогла скрыть Белоснежка из «9 роты»

Актриса Ирина Рахманова начала свою карьеру с эпизода в культовом фильме Балабанова «Брат-2», но прославила ее роль Белоснежки в картине «9 рота». Звездный статус не испортил актрису: она шутит, что компромат на нее всего один – кассета с пробами в ленту «Ехали два шофера», где Рахманинова сыграла вместе с Павлом Деревянко.

На пробах режиссер Александр Котт спросил артистку:

«А ты умеешь матом ругаться?».

В ответ Ирина Рахманова выдала ему весь непристойный словарный запас. И через два месяца ей пришло сообщение на пейджер от режиссера:

«Ирина, вы утверждены на роль».

На съемках актриса водила грузовой «Форд», побывала за штурвалом самолета и даже попробовала себя в роли каскадера.