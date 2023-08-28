Касается свадьбы: Домогаров принял беспрецедентное решение после смерти бывшей

Не прошло и двух недель, как Александр Домогаров похоронил вторую жену Ирину Гуненкову. Теперь же СМИ запестрели заголовками о том, что он вновь собрался в ЗАГС. Пишут, что актер позвал замуж свою возлюбленную Татьяну Степанову. Поскольку эта информация дошла до общественности, звезда экрана решил выступить с разъяснениями.

Артист отметил, что ему и его сыну Александру нужно время, чтобы адаптироваться к новой жизни, в которой нет их близкого и родного человека. Свадебное торжество знаменитость не планирует. По его словам, кто-то неосведомленный бьет ложную тревогу, ведь говорить сейчас всерьез о бракосочетании — это «какое-то бесстыдство».

«В ближайшие два года гулять на моей свадьбе точно не придется», — подчеркнул Александр Юрьевич в беседе с порталом «СтарХит».

И добавил, что если изъявит желание связать себя узами брака, то не станет «прятаться по углам» и честно во всем признается.