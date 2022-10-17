Картер из фильма «Час пик»: что не так с карьерой самого «дорогого» комика

Роли эпатажного ведущего Руби Рода в «Пятом элементе» и детектива Картера в знаменитой франшизе «Час пик» принесли темнокожему комику Крису Такеру мировую славу и миллионные гонорары.

А в 2007 году артист получил за участие в ленте «Час пик 3» 25 млн долларов. Это сразу вознесло его на вершину рейтинга самых дорогих и высокооплачиваемых голливудских звезд.

Однако после этого в экранной жизни актера наступило внезапное затишье. Крис пропал с экранов на долгие девять лет и только в 2016 году вновь вернулся на съемочную площадку. Но, сыграв в картине «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча», вновь ушел из кино. На этот раз Крис завершил карьеру окончательно.

Основное занятие Криса сейчас — это его стендапы. Именно благодаря своему комедийному таланту Такер по-прежнему собирает многотысячные аудитории, тем самым зарабатывая себе на жизнь и воспитание сына Дастина. Кроме того, Такер основал благотворительный фонд, помогающий пробиться в люди талантливой афроамериканской молодежи.