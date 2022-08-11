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Карпович все знала: сальные подробности интрижки Прилучного просочились в Сеть

11 августа 2022 17:10
Карпович все знала: сальные подробности интрижки Прилучного просочились в Сеть

Актер давно был знаком с Зепюр Брутян.

В мае этого года Павел Прилучый шокировал подписчиков в соцсетях снимками с молодой актрисой Зепюр Брутян. Актер, обычно крайне неохотно распространяющийся о личной жизни, демонстрировал новый роман настолько явно, что некоторые комментаторы даже посчитали это розыгрышем. Однако позже выяснилось, что за несколько дней до публикации первых фото Зепюр и Павел оформили отношения в ЗАГСе.

Фанаты Прилучного поразились его непостоянному поведению. Ведь еще зимой он, по слухам, состоял в отношениях с Мирославой Карпович. В союзе с ней он нашел утешение после развода с Агатой Муцениеце. И, как оказалось, актер некрасиво поступил с обеими прошлыми пассиями.

Еще в 2018 году Павел познакомился с Зепюр на съемочной площадке сериала «В клетке», сообщает «Комсомольская правда». За флиртом коллег с интересом наблюдали на съемочной площадке. Но получившая роль в проекте Муцениеце мгновенно пресекла зарождавшуюся интрижку мужа. А вот Мирослава такой решительностью не отличилась и не смогла вовремя обезопасить их союз от измен. Поэтому, когда Прилучный вновь увиделся с Брутян на съемках очередного сезона сериала, им уже никто не мог помешать.

«Снова начал встречаться с Зепюр. Карпович знала, но терпела», — цитирует коллегу артиста портал «Комсомольская правда».

Фото: globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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