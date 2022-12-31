Карлсон или Матроскин: какой вы персонаж из советских мультиков?

Львиная доля советских мультфильмов была создана на студии “Союзмультфильм”. Именно здесь родились шедевры, которые в дальнейшем по праву стали классикой отечественной анимации. Опросы, проведенные специалистами, продемонстрировали, что у большинства зрителей советские мультики ассоциируются с детством и хорошим настроение, многие люди пересматривают их в сложные моменты жизни, чтобы отвлечься от насущных проблем и зарядиться позитивной энергией. Участникам опроса не составило большого труда назвать любимых мультипликационных персонажей. С большим отрывом в голосовании победил Кот Матроскин из серии мультиков про Простоквашино - за него отдали свои голоса 23% респондентов. На второй строчке расположились сразу два персонажа - обаятельный советский Винни-Пух и Волк из “Ну, погоди!”. 9% опрошенных проголосовали именно за этих героев. Также в тройку лидеров вошли любознательный Котенок по имени Гав из одноименного мультика и трогательный Ежик из легендарного “Ежика в тумане” Юрия Норштейна.

На какого персонажа из старых добрых советских мультиков вы похожи? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.