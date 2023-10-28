«Карлик нос»: на обрюзгшего Сафонова без жалости теперь не взглянешь (фото)

Кирилл Сафонов заметно сдал после своего отъезда из России. Больше года артист живет и работает в Израиле. За это время он стал неузнаваемым.

На днях актер вновь вышел на театральную сцену. На спектакль с участием знаменитости в Хайве пришла его жена Саша Савельева. Певица поделилась фото с супругом в социальных сетях — и публику ждал неподдельный шок.

Когда-то Сафонов был секс-символом и мачо, но теперь так его назвать язык не повернется. Звезда экрана резко состарился и набрал лишний вес. Раньше на него смотрели с восторгом, а теперь — с жалостью.

«Когда он успел так постареть?», «Очень потолстел», «Неудачное фото, как будто он Карлик нос», — поразились интернет-пользователи.

Многие выразили уверенность в том, что, как бы ни старался Сафонов, на Земле обетованной успешную карьеру ему не построить. По мнению хейтеров, артисту теперь светят выступления в маленьких залах перед такими же эмигрантами, как он сам.