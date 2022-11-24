Карьеру роковой брюнетки из «Трансформеров» разрушили пять слов: не поверите, что она сказала

Во второй половине нулевых на небосклоне Голливуда зажглась звезда по имени Меган Фокс. Красавице-брюнетке прочили успех самой Анджелины Джоли, а некоторые даже сравнивали ее с великой Мэрилин Монро. Фокс приглашали в самые громкие проекты, а размер ее гонораров рос в геометрической прогрессии.

Но однажды звезда перестала появляться в кинохитах, довольствуясь ролями во второсортных лентах. Начало конца ее оглушительной карьеры было положено в «Трансформерах». Вот как обстояли дела.

После выхода блокбастера актриса дала интервью, где откровенно рассказала о сотрудничестве с режиссером Майклом Бэем. «Работать с ним — сущий ад», — призналась тогда звезда, не предполагая, как ей аукнутся эти слова.

Через какое-то время артистке позвонили из киностудии и сообщили, что контракт с ней расторгается. Именно по этой причине Фокс не появилась в третьей части «Трансформеров». Впрочем, такова одна из версий. Другие придерживаются мнения, что карьера секс-бомбы пошла под откос после провала вторых «Черепашек-ниндзя», которых продюсировал, кстати, тот же Майкл Бэй.