Карьера дала крен: «Вечерний Ургант» сыграл с Михеевой злую шутку

Алла Михеева стала известна на всю страну благодаря участию в шоу «Вечерний Ургант». В проекте она перевоплощалась в наивную журналистку, которая вела свои собственные острые репортажи. Знаменитость была так естественна в этой роли, поэтому многие зрители были уверены, что и в реальной жизни Михеева отличается наивностью и глупостью.

Как оказалось, яркий образ — это всего лишь талантливая игра телеведущей. С юности она мечтала стать актрисой и в знаменитое шоу попала как раз с подмостков театра: Иван Ургант заметил ее в одном из спектаклей театра «БУФФ» и пригласил в свое шоу.

Однако если телевизионная карьера Михеевой после того проекта пошла только в гору, то театральная, наоборот, остановилась. Дело в том, что образ знаменитости в шоу оказался настолько сильным, что режиссеры боятся приглашать ее в свои проекты. Многие зрители признаются, что еще долгое время будут ассоциировать Михееву именно с «Вечерним Ургантом» и не воспримут всерьез другие ее появления на экранах.