Кареглазая Катя Снегирева из «Афони»: как актриса выглядит и живет спустя 46 лет

Евгения Симонова впервые попала на съемочную площадку в 14 лет. Артистка сыграла эпизодическую роль в фильме «Десять зим за одно лето», а уже в 17 исполнила роль летчицы Маши в картине «В бой идут одни старики».

Слава пришла к Симоновой после роли Кати Снегиревой в «Афоне», а окончательно закрепил ее звездный статус музыкальный телефильм «Обыкновенное чудо», в котором актриса сыграла Принцессу. Симонова также снялась в картинах «Школьный вальс», «Баламут», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».

Сегодня Евгении Симоновой 67 лет – артистка продолжает играть в кино и в театре.

Уже много лет Симонова счастлива в браке с режиссером Андреем Эшпаем, который стал третьим мужем актрисы. У Евгении Симоновой двое дочерей и трое внуков. Но жизнь актрисы омрачает одно важное обстоятельство: онкология, с которой она борется вот уже 12 лет.