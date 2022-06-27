Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Капризные истерички: неприглядную правду о Близнецах раскрыли астрологи

Капризные истерички: неприглядную правду о Близнецах раскрыли астрологи

27 июня 2022 07:00
Капризные истерички: неприглядную правду о Близнецах раскрыли астрологи

Стало известно, какими негативными чертами характера наделены уроженцы воздушного знака.

Согласно многочисленным стереотипам, люди, родившиеся под знаком Близнецов – настоящие душки. Они умны, талантливы, харизматичны, а потому легко приковывают к себе взгляды окружающих. Со стороны кажется, что представители воздушной стихии – идеал во плоти, однако они так же, как все, наделены отрицательными чертами характера. Астрологи выяснили, что же представляет собой темная сторона Близнецов.

Саркастичность

Любимцы Меркурия славятся своим острым язычком. Друзья обожают их шутки, восхищаются их прирожденным чувством юмора, однако Близнецы нередко используют его в самые неподходящие моменты.

Так, например, когда человек обращается к ним за советом, уроженцы воздушного знака не могут отказать себе в удовольствии отпустить пару-тройку саркастичных шуточек.

И лишь потом действительно оказывают помощь.

Легкомыслие

Все воздушные знаки зодиака имеют одну общую черту – они терпеть не могут, когда кто-то посягает на их свободу и независимость. Не обделены этим свойством и Близнецы. Зачастую они намеренно отказываются от серьезных отношений, потому что не хотят связывать себя какими-либо обязательствами, и исчезают при малейшем намеке на ответственность.

Неудивительно, что их считают легкомысленными.

Импульсивность

Беззаботный характер Близнецов слишком часто играет с ними злую шутку. Они пускаются в самые рискованные авантюры, совершенно не задумываясь о последствиях. Только попав в передрягу, они начинают искать пути к отступлению и придумывать запасной план.

Хорошо, что у представителей воздушного знака полно друзей – есть кому подать им руку помощи.

Поверхностность

Близнецы – настоящие эстеты. И это можно было бы назвать позитивной чертой, если бы дети Меркурия не были бы так падки на внешнюю красоту и не забывали бы при этом о красоте внутренней. Их привлекает блеск и лоск, однако они зачастую не задумываются над тем, есть ли за ним хоть какой-нибудь смысл.

То же самое происходит при знакомстве с людьми – Близнецы клюют на очарование, но забывают о внутреннем содержании.

Склонность к истерикам

Легкомыслие, импульсивность, а также врожденная капризность делают Близнецов настоящими истеричками.

Они легко впадают в панику и заражают своим беспокойством всех вокруг, потому что паниковать в одиночку им слишком скучно.

Также в стрессовых ситуациях Близнецы часто сваливают всю вину на окружающих.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video