Капризные истерички: неприглядную правду о Близнецах раскрыли астрологи

Согласно многочисленным стереотипам, люди, родившиеся под знаком Близнецов – настоящие душки. Они умны, талантливы, харизматичны, а потому легко приковывают к себе взгляды окружающих. Со стороны кажется, что представители воздушной стихии – идеал во плоти, однако они так же, как все, наделены отрицательными чертами характера. Астрологи выяснили, что же представляет собой темная сторона Близнецов.

Саркастичность

Любимцы Меркурия славятся своим острым язычком. Друзья обожают их шутки, восхищаются их прирожденным чувством юмора, однако Близнецы нередко используют его в самые неподходящие моменты.

Так, например, когда человек обращается к ним за советом, уроженцы воздушного знака не могут отказать себе в удовольствии отпустить пару-тройку саркастичных шуточек.

И лишь потом действительно оказывают помощь.

Легкомыслие

Все воздушные знаки зодиака имеют одну общую черту – они терпеть не могут, когда кто-то посягает на их свободу и независимость. Не обделены этим свойством и Близнецы. Зачастую они намеренно отказываются от серьезных отношений, потому что не хотят связывать себя какими-либо обязательствами, и исчезают при малейшем намеке на ответственность.

Неудивительно, что их считают легкомысленными.

Импульсивность

Беззаботный характер Близнецов слишком часто играет с ними злую шутку. Они пускаются в самые рискованные авантюры, совершенно не задумываясь о последствиях. Только попав в передрягу, они начинают искать пути к отступлению и придумывать запасной план.

Хорошо, что у представителей воздушного знака полно друзей – есть кому подать им руку помощи.

Поверхностность

Близнецы – настоящие эстеты. И это можно было бы назвать позитивной чертой, если бы дети Меркурия не были бы так падки на внешнюю красоту и не забывали бы при этом о красоте внутренней. Их привлекает блеск и лоск, однако они зачастую не задумываются над тем, есть ли за ним хоть какой-нибудь смысл.

То же самое происходит при знакомстве с людьми – Близнецы клюют на очарование, но забывают о внутреннем содержании.

Склонность к истерикам

Легкомыслие, импульсивность, а также врожденная капризность делают Близнецов настоящими истеричками.

Они легко впадают в панику и заражают своим беспокойством всех вокруг, потому что паниковать в одиночку им слишком скучно.

Также в стрессовых ситуациях Близнецы часто сваливают всю вину на окружающих.