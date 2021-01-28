«Какой загарчик»: Анна Седокова в откровенном купальнике похвасталась фигурой у бассейна

Певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр, взбудораживший поклонников. На фотографии 38-летняя артистка позирует у бассейна, сидя на бортике. Из одежды на Седоковой — только бежевый слитный купальник с кружевом, певица сгибает ноги в коленях, кокетливо гладя их руками, а позой акцентирует внимание на пышных бедрах. На голове у исполнительницы — широкополая светлая шляпа, за которой она прячет свой взгляд.

В подписи знаменитость делится стихотворением авторства современной поэтессы Ирины Самариной-Лабиринт.

«И закрылась она на тринадцать замков, Чтобы душу никто не топтал. Нет, она никогда не боялась волков, Ведь страшнее не волк, а шакал...» — пишет Седокова.

Поклонники высоко оценили откровенный снимок. В комментариях они обратили внимание на загар Седоковой, а некоторые даже назвали певицу «царицей» и осыпали комплиментами.

«Какой загарчик», — восхищаются поклонники.

Напомним, Анна Седокова уже несколько недель проводит на одном из курортов. Певица регулярно публикует снимки и видео с отдыха, а также делится подробностями досуга в сторис, однако не раскрывает, какое именно предпочла направление для отдыха.