Какой у вас тип мышления: узнайте с помощью нашего теста

Все люди очень разные. Казалось бы, большую часть информации о мире мы получаем из одних и тех же источников, но как по-разному мы ее воспринимаем и интерпретируем! В этом нет ничего плохого - жить в мире, где все мыслят одинаково, вероятно, было бы довольно грустно. Несмотря на колоссальную разницу между нами, у людей все же есть кое-что общее. Речь идет о типах мышления. Как правило, еще в детстве в нас закладывается набор определенных приемов и навыков, которые мы используем при взаимодействии с окружающим миром и с людьми. Специалисты говорят, что у человека не может быть одного типа мышления в чистом виде - в разных жизненных ситуациях могут активизироваться различные типы, но все же какой-то из них является доминирующим. По мнению психологов, чем больше типов или стилей мышления подвластно человеку, тем большего успеха в жизни он может добиться. Ведь гибкий ум сейчас очень высоко ценится. Кроме того, используя разные типы, легче найти общий язык с окружающими, понравиться им, наладить деловые связи и романтические отношения.

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