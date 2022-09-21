Какой культовой роли боялся Борис Клюев: были веские основания

Борис Клюев запомнился зрителям в образе Николая Петровича из сериала «Воронины». Разумеется, это далеко не единственная роль артиста, который, помимо голубых экранов блистал и на театральной сцене.

При этом в выборе ролей актер был довольно притязателен. Например, он далеко не сразу согласился на участие в фильме «ТАСС уполномочен заявить», где ему предложили воплотить шпиона. Оказалось, что артист не желал играть персонажа, который вызовет у зрителей негативные эмоции.

Тогда режиссер решил пойти на уступки и согласился создать вторую сюжетную линию, которая объясняла бы зрителям мотивы предателя родины. Правда, до публики эта история так и не дошла, поскольку сотрудники КГБ выступили категорически против того, чтобы негативного героя попытались оправдать.

Впрочем, время показало, что Борис Клюев напрасно боялся роли, ставшей культовой. Проект сделал актера невероятно популярным, особенно среди представительниц прекрасного пола.