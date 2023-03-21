Какой глубокий вырез: 65-летняя Шэрон Стоун ошарашила народ откровенным нарядом (фото)

65-летняя звезда «Основного инстинкта» умеет удивлять. Шэрон Стоун приехала на мероприятие, посвященное 50-летию окончания войны во Вьетнаме, в красном брючном костюме с провокационным декольте.

Эффектное появление обитательницы фабрики грез на красной ковровой дорожке голливудского театра в Лос-Анджелесе не могло остаться незамеченным. При более внимательном рассмотрении стало ясно, что дерзкий пиджак с золотым замком одет на голое тело. На шее у кинозвезды красовался огромный кулон, будто специально призванный притягивать взгляды к зоне бюста. Образ актрисы дополняли брюки с ассиметричной накидкой, золотые босоножки и серьги в виде колец.

Контрастно с ярким и вызывающим нарядом смотрелся макияж кинодивы. Она ограничилась мейком в стиле nude, сделав акцент на губах. Для них была выбрана сверкающая розовая помада.