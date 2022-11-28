Какими были последние слова Никулина: от этих трех фраз слезы польются рекой

Юрий Никулин скончался в 1997 году, завоевав всероссийскую и мировую славу. Миллионы поклонников следили за каждый его шагом, а его уход стал настоящей трагедией, но мало кто знал, как проходили последние часы жизни любимого артиста.

При жизни артист стал верным другом Людмиле Гурченко. Знаменитости познакомились во время работы над картиной «Двадцать дней без войны» и в течение тридцати лет поддерживали общение. И именно Гурченко стала одним из последних людей, с кем созванивался артист перед смертью.

Дело в том, что после очередного приступа артист, страдающий от сахарного диабета и проблем с сердцем, решился на рискованную операцию. Уже из палаты он позвонил давней подруге и рассказал, что его ждет.

«Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю», — попросил Никулин.

Как оказалось, эти слова стали последними в жизни звезды «Бриллиантовой руки». Во время болезни ему неожиданно стало плохо, и затем в течение 16 дней специалисты боролись за его жизнь, но не смогли спасти.