Какими были бы гонорары зверей в «Полосатом рейсе» сегодня: от суммы дурно станет

Комедия «Полосатый рейс» появилась на экранах в 1962 году. Фильм мгновенно полюбился поклонникам кино оригинальным сюжетом и прекрасной игрой актеров, а особенно их подкупило наличие экзотических животных в кадре. Как оказалось, чтобы воплотить все мечты сценаристов в жизнь, создателям пришлось потратить весьма значительные деньги.

Так, в кадре можно увидеть множество совершенно разных животных. Например, в фильме появляются львы, тигры и даже шимпанзе, которые считаются экзотическими и весьма редкими. Поэтому их гонорары значительно выше, чем у обычных животных-актеров.

Например, владелец или дрессировщик тигра за час его работы в кадре получает примерно 35 000 рублей. При этом случаются и непредвиденные траты. Например, шимпанзе в «Полосатом рейсе» не хотела сниматься без своей подруги, которую были вынуждены привезти из зоопарка Киева специально для съемок и оплатить ее пребывание на съемочной площадке.

Таким образом, только на животных создатели фильма сегодня потратили бы около 15 миллионов рублей. И подобной зарплатой в отечественном кино могут похвастаться лишь достаточно популярные звезды, ведь, по данным СМИ, например, Александр Петров за 12 часов съемок получает примерно 500 тысяч рублей.