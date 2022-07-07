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Какие знаки зодиака в июле 2022 потеряют деньги: их всего 3

7 июля 2022 07:00
Какие знаки зодиака в июле 2022 потеряют деньги: их всего 3

Астрологи рассказали, у каких знаков финансы будут петь романсы.

Как известно, деньги не являются синонимом счастья, однако на них можно приобрести вещи, которые принесут радость и другие позитивные эмоции. Каждый человек стремится заработать как можно больше, однако получается это далеко не у всех. И дело не только в отсутствии возможностей или недостаточной мотивации – астрологи считают, что на наши доходы влияет расположение небесных светил. Иногда звезды складываются так, что некоторые знаки зодиака при всем желании не смогут приумножить свой доход, а то и вовсе уйдут в минус. В июле 2022 года в число самых неудачливых в финансовом плане знаков окажутся Весы, Лев и Стрелец.

Весы

Представителей воздушного знака в целом нельзя назвать экономными людьми – они с радостью тратят кровно заработанные на свои "хотелки". А список желаемых вещей у Весов довольно длинный – как правило, они жалеют денег на новую мебель и украшения для дома, на новую одежду и стильные аксессуары, гаджеты и т.д.

Однако в середине лета 2022 года кошелек уроженцев знака может опустеть еще больше.

А все из-за доверчивости Весов, которые охотно покупаются на рекламные уловки или попадаются на удочку мошенников. Астрологи советуют им быть как можно более осторожными.

Лев

Казалось бы, у самого царственного знака зодиака "казна" должна быть всегда полна денег – ведь Львы в большинстве своем занимают руководящие должности и прилично зарабатывают.

Однако в июле 2022 года уроженцы огненного знака на собственном опыте испытают, каково это – не иметь в кармане ни гроша.

Чтобы избежать бедственного положения, небесные светила рекомендуют Львам не разбрасываться деньгами налево и направо, поддерживая имидж самого богатого человека в округе, а также не давать в долг большие суммы. К сожалению, есть вероятность, что средства к ним уже не вернутся.

Стрелец

Стрельцы – еще один знак зодиака, который не привык отказывать себе в крупных и мелких покупках, просто для того, чтобы поднять себе настроение. Кроме того, уроженцы этого знака с легкостью дают деньги в долг друзьям, не заботясь о том, вернутся ли они назад.

Тратят Стрельцы быстрее, чем зарабатывают, однако, как говорят звезды, в июле 2022 года им необходимо умерить свои аппетиты и задуматься не только о сиюминутных прихотях, но и о завтрашнем дне.

В обратном случае представители знака могут оказаться на мели.

Елена Королева
Елена Королева
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