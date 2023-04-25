Какие девочки вырастают красавицами: эти слова Брижит Бардо воодушевят многих

Французские актрисы обладают особым шармом, а также природным магнетизмом. И, говоря о них, нельзя не упомянуть очаровательную Брижит Бардо с яркой и очень запоминающейся внешностью.

Впрочем, она не всегда привлекала к себе так много внимания. В подростковом возрасте никто не мог и подумать, что девочка когда-нибудь станет эталоном красоты. У нее были огромные очки от косоглазия, неправильный прикус и впалые щеки. К тому же она постоянно носила бесформенные шерстяные штаны и даже не думала о моде.

Но пару лет спустя Брижит преобразилась. Она была уверенна в своей привлекательности и могла спокойно флиртовать с представителями сильного пола или участвовать в фотосъемках для журналов. Своим примером актриса воодушевила многих и подтвердила правдивость старой французской поговорки «Раннее вино быстро прокисает, а из хорошеньких девочек никогда не вырастают красавицы».