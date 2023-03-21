Какая женщина: фото мамы Лепса произвело фурор среди россиян

Григорий Лепс публично поздравил маму с днем рождения. В социальных сетях артист разместил совместное фото, где он приобнимает родительницу Натэллу Семеновну.

Подписчики восхитились внешностью 87-летней мамы. «Какие красивые», — писали комментаторы, также отмечая сходство между родительницей и исполнителем «Рюмки водки на столе». «Как вы похожи на маму», «Великое счастье — обнять маму! Береги маму, Григорий, и долгих лет вам — великому артисту и маме!» — комментировали запись поклонники и желали ей здоровья, сияющих глаз и долголетия.

Многие благодарили женщину за то, что родила и воспитала того, кто стал феноменом российской эстрады. «Миллионы людей признательны за сына, который дарит столько улыбок, радости и счастья», «Искренние поздравления человеку, давшему дорогу в жизнь такому талантищу, как вы!» — так заочно поздравляли маму артиста в комментариях. К напутственным словам присоединились Сосо Павлиашвили и Анита Цой.