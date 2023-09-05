«Какая я народная?»: Мария Миронова открестилась от громкого звания

Мария Миронова на своей шкуре испытала, что такое синдром самозванца. Несколько лет назад знаменитости было присвоено звание народной артистки. Гордости за себя она не испытала, а лишь задалась вопросом о том, за какие же заслуги ее удостоили подобной почести.

Из вежливости звезда поблагодарила всех, кто поздравил ее с важным событием. А следом открестилась от громкого звания.

«Ну, какая я народная?!» — заявила Миронова.

Между собой и народом блондинка провела четкую границу, уточнив, что с самого детства была слишком «интровертна».

Актриса подметила, что среди ее коллег есть гораздо более достойные кандидаты на роль народных артистов. По ее словам, в профессии эти люди гораздо дольше, нежели она, да и успехов достигли более внушительных. Дочь Андрея Миронова напомнила, что звание дает ощутимую прибавку к пенсии, поэтому им стоит награждать тех, кто в ней действительно нуждается.