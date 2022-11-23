Какая актриса обнажается на экране чаще всех: вам будет непросто угадать

Далеко не каждая актриса легко согласится раздеться в кадре. Даже для многих опытных звезд это является абсолютным табу. Поэтому съемочная команда вынуждена идти на хитрость и прибегать к услугам дублеров. Однако среди современных актрис нашлось и немало смелых девушек, готовых обнажиться ради работы в той или иной картине.

В Сети даже составили любопытный рейтинг, выяснив, кто из голливудских див чаще других показывает на экране свои прелести. И первое место заняла Марго Робби: обнаженных сцен с ее участием насчитали 55,6%. Очевидно, что в их число вошли фильмы «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц», где она предстает в откровенном наряде. Кстати, риск Марго оправдался: драма с Леонардо ДиКаприо сделала ее известной.

На втором месте расположилась Меган Фокс с показателем в 53,5%. Она тоже не стесняется оголяться на площадке, что доказала в ленте «Тело Дженнифер». А замыкают список Джои Кинг и Дженнифер Лав Хьюитт, набравшие по 50%.