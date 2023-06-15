Как звезды «Дневника памяти» любили и ненавидели друг друга за кадром: удивительная история

Во время съемок мелодрам главные актеры нередко сближаются, а после окончания работы над фильмом в индустрии кино появляется новая звездная пара. Однако история любви Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс не похожа на обычную интрижку.

Им достались ведущие роли в культовой картине «Дневник памяти». Оба артиста прекрасно справились со своими задачами, благодаря чему зрители прониклись чувствами героев. Но реальность кардинально отличалось от того, что люди увидели на экране.

Актеры постоянно ссорились и кричали друг на друга. А однажды Гослинг даже попросил режиссера заменить неугомонную Макадамс. В таких условиях команде все же удалось снять трогательную мелодраму, но артисты еще долго не могли справиться со своими эмоциями. Впрочем, через пару лет они встретились вновь, и тогда их захлестнули чувства. Страстный роман продлился недолго, но даже после расставания голливудские любимчики сохранили дружеские отношения и зарыли топор войны.