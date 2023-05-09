Как живет перенесший инсульт Воробьев: ему не посочувствует ни один россиянин

Алексей Воробьев прославился на всю страну как талантливый исполнитель и актер. Его хиты звучали на всех радиостанциях, и многие были уверены, что артист в скором будущем станет одной из главных звезд отечественной эстрады. Однако, несмотря на ожидания публики, Воробьев неожиданно пропал с отечественных экранов.

Как оказалось, причина исчезновения — автомобильная авария, из-за которой случился инсульт. В то время Воробьев уже жил на две страны, Россию и США, но после ДТП решил остаться в Америке. В течение нескольких лет он проходил реабилитацию и смог полностью восстановиться.

После этого знаменитость начал развивать свою карьеру. Он выпустил несколько записей и принял участие в популярных сериалах. В новой стране Воробьев стал успешным артистом, поэтому приобрел особняк в слитном районе Лос-Анджелеса.

Поклонники продолжают следить за жизнью кумира, о которой он рассказывает в социальных сетях. Они признаются, что рады за кумира, который не только смог пережить инсульт, но и добился успеха в США.