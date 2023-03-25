Как же быстро летит время: главный голливудский Дон Жуан теперь похож на дедушку (фото)

В социальных сетях обсуждают странное интервью Хью Гранта на церемонии вручения премии «Оскар». Звезда «Реальной любви», «Джентльменов» и в прошлом главный ловелас Голливуда выглядел максимально отрешенно, отвечал отрывисто, а само мероприятие назвал «ярмаркой тщеславия».

Артист знает, о чем говорит. Звезда «Ноттинг Хилла» и «Дневника Бриджит Джонс» испытал все превратности славы на себе. Поклонницы бегали за ним толпами, а сам актер оправдывал экранное амплуа романтического негодяя и нагловатого ловеласа.

Актрису Элизабет Херли он променял на интрижку с девушкой по вызову. К 50 годам в послужном списке Гранта значится не один десяток романов с манекенщицами, актрисами, фитнес-гуру и миллиардершами. Остепениться обладателю «Золотого глобуса» помогла семья и пятеро детей от двух женщин. На одной из них — шведском продюсере Анн Эберштайн — он женат уже пять лет.

Годы берут свое. Разбитной красавчик превратился в поседевшего 62-летнего джентльмена с лицом, испещренным морщинами. Впрочем, внешность героя ромкомов больше не беспокоит. «С удивлением осознал, что способен любить кого-то больше, чем себя. Оказывается, люди, которые годами советовали мне создать семью, были правы. Я жалею, что не послушал их раньше», — признавался артист.