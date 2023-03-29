Как за 20 лет изменилась героиня из сериала «Саша + Маша»: вам станет страшно

Самой главной ролью в карьере Елены Бирюковой стал сериал «Саша + Маша». Зрители были в восторге от ее героини, и популярность артистки увеличивалась от серии к серии. А после окончания шоу знаменитость продолжила заниматься своей карьерой.

За годы творческого пути она снялась во многих сериалах и фильмах и до сих пор продолжает активно работать, о чем рассказывает в своих социальных сетях. Подписчики же, которых насчитывается уже свыше 20 тысяч, внимательно следят за ее записями и комментируют каждый пост. Как отмечают пользователи Сети, Бирюкова совершенно не изменилась с выхода популярного сериала и все еще выглядит как ее героиня Маша. Некоторые даже отмечают, что их пугает отсутствие возрастных изменений у знаменитости, ведь с премьеры шоу прошло 20 лет.