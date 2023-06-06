Как выглядят мама и папа «Гардемаринов» спустя 65 лет брака: без слез не взглянешь

Режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей — это не только успешный творческий тандем. На протяжении вот уже 65 лет они остаются друг для друга любимыми мужем и женой.

Их знакомство случилось в студенческие годы, но ошибочно полагать, что пару сблизила любовь к кино. Их объединила страсть к спорту. Оба были капитанами студенческих команд по волейболу. Во время очередной игры Мукасей попал в Дружинину мячом. Видимо, удар пришелся в самое сердце, ведь именно после этого и начался их роман, переросший в крепкую семью.

За годы совместной жизни у супругов появилось двое сыновей. Старший из них, Анатолий, скончался в возрасте 28 лет из-за пристрастия к запрещенным препаратам. Это стало для его родителей большой трагедией. Утешало лишь одно: наследник успел подарить им внука.

А вот младший сын пары Михаил продолжил семейное дело — стал оператором и продюсером. Про личную жизнь также не забыл — женился на волейболистке Екатерине Гамовой, подарившей ему сына. Также у Мукасея-младшего есть дочь и сын от двух предыдущих браков.

Не будет преувеличением сказать, что мама и папа «Гардемаринов» прошли огонь, воду и медные трубы. В Сети есть совместное фото супругов, на которое без слез не взглянешь. Дружинина с мужем выглядят изможденными и заметно постаревшими, но главное все-таки то, что они по-прежнему любят друг друга.