Как выглядит внучка звезды «Кубанских казаков» Лукьянова: такого вы не ожидали

Сергей Лукьянов прославился благодаря ролям в «Кубанских казаках», «Двенадцатой ночи» и, например, в «Государственном преступнике». За годы творчества артист заработал любовь и признание публики, но далеко не все знали, что его родная внучка также решила связать свою жизнь с актерской профессией.

Так, Дарья, дочь Татьяны Лукьяновой и переводчика Владимира Повереннова, появилась на свет летом 1972 года. Девочка училась с специальной школе с глубоким изучением английского, так как родители мечтали, чтобы она занималась языками, но после получения аттестата Дарья решила стать артисткой.

В итоге ей удалось поступить в Щукинское училище, а всероссийская слава пришла к ней после сериала «День рождения Буржуя».

С того времени Дарья Повереннова активно покоряет отечественный кинематограф и снялась уже в 72 проектах, среди которых «Расплата за счастье» и триллер «Бодибилдер».

Дарья старается не распространяться о своей личной жизни. Поэтому многих поклонников шокирует, что артистка — родственница легенды советского экрана. Как отмечают фанаты, Дарья совершенно не похожа на своего деда, но также отличается эффектной внешностью и большим талантом.