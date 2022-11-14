Как выглядит внучка легендарной Грейс Келли: она одна из богатейших женщин

Голливудская актриса Грейс Келли известна всему миру не только своими ролями, но и браком с князем Монако Ренье из рода Гримальди. Представителями правящей семьи княжества стали и все ее потомки. Среди них — внучка актрисы Шарлотта Мари Казираги, или просто принцесса Шарлотта, которая стоит одиннадцатой в очереди на трон Монако.

Ее отец погиб, когда девочка была совсем маленькой, поэтому все хлопоты по ее воспитанию легли на плечи дяди, нынешнего князя Монако Альбера II. Именно он настоял на том, чтобы племянница закончила знаменитую Сорбонну. Полученные там навыки пригодились Шарлотте, чтобы создать весьма успешный кондитерский бизнес, заработав на нем почти 6 млрд долларов.

Несмотря на все свое богатство и титулы, Шарлотта стремится вест и «буржуазный» образ жизни. Она избрала далеко не самую очевидную для принцессы профессию журналиста и сейчас занимается публицистическим проектом в области экологии — Ever Manifesto. Поддержку Шарлотте оказывает муж, кинопродюсер Дмитрий Рассам, а также двое ее сыновей — Рафаэль и Бальтазар.

Но и о публичной деятельности 36-летняя Казираги не забывает: уже много лет она является лицом знаменитого модного дома Gucci, а также как представительница княжеской семьи Монако курирует ежегодный благотворительный «Бал Розы», на котором помогает собирать средства в помощь больным и бездомным по всей Европе.