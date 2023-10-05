Как выглядит сын Арнтгольц, которого Богатырев полюбил не сразу: копия отца (фото)

Для большинства рождение ребенка — это огромная радость, но не для Марка Богатырева. Артист воспринял отцовство как большое испытание. Своего единственного сына он полюбил не сразу.

В феврале 2021 года Татьяна Арнтгольц подарила знаменитости наследника. Мальчика назвали Данилой. В интервью изданию «Вечерняя Москва» кумир миллионов честно признался, что первое время не понимал, с какой стороны подойти к малышу. Родительских чувств у него не возникло.

Со временем все изменилось. И чем старше становится Данила, тем сильнее Богатырев привязывается к нему. К тому же кроха растет полной копией своего красавца-отца.

Звездные супруги не против, чтобы их отпрыск стал актером. Возлюбленные решили брать сына с собой в театр, чтобы тот как можно раньше окунулся в закулисье профессии и понял, хочет ли становиться частью этого мира.