Как выглядит сейчас красавчик из СССР Олег Стриженов: ахнете, когда увидите

Один из самых романтичных героев советского кино Олег Стриженов запомнился зрителям по фильмам «Сорок первый», «Белые ночи» и «Звезда пленительного счастья». «Я из театра не мог выйти, чтобы на улице меня не караулили толпы людей», — вспоминает 93-летний артист.

Сегодня его можно увидеть разве что на Старом Арбате, где он изредка совершает променад. Артист до сих пор служит в Театре-студии Киноактера, но на сцену не выходит: возраст дает о себе знать.

На свежих фото Стриженов далеко не тот восторженный и несколько экзальтированный молодой человек, знакомый поклонникам по «Оводу». Последней на сегодня работой в кино для звезды «Капитанской дочки» стала роль директора отеля в картине «Пять звезд» (2006 год).

Известно, что артист живет в Москве с супругой Лионеллой Пырьевой. Ее актер считает единственным правильным выбором в своей жизни. Он влюбился в нее еще в 1960-х, но тогда он был женат на актрисе Марианне Стриженовой.

Лионелла устала ждать возлюбленного и вышла замуж за Ивана Пырьева. Их новая встреча во второй половине 1970-х отодвинула условности на второй план: Пырьева овдовела, а Стриженов разошелся со второй супругой.