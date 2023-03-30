Как выглядит сейчас Анастасия из «Гардемаринов»: все так же божественно красива (фото)
Поклонники не скупятся на комплименты.
На днях звезде фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяне Лютаевой исполнилось 58 лет. Роль Анастасии Ягужинской прославила ее на всю страну. Спустя 35 лет актриса по-прежнему восхищает поклонников своей неотразимостью.
Для многих она и сегодня остается «императрицей». Об этом эффектной брюнетке пишут в социальных сетях. Длинные прямые волосы, строгие наряды и чарующие серо-голубые глаза, которые, к удивлению многих кинооператоров, могут менять свой цвет до голубого — кинозвезда выглядит действительно по-царски.
«Чудо-женщина. Красивая, породистая, самая лучшая», «Какая невероятная! Искренне восхищаюсь Вами!» — пишут восторженные почитатели.
Многие поклонники особо выделяют ее интеллигентный стиль. Татьяна Лютаева часто выбирает монохромные минималистские наряды для выходов в свет. Некоторые фанаты сравнивают ее с Тринити — героиней фильма «Матрица».