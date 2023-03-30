Как выглядит сейчас Анастасия из «Гардемаринов»: все так же божественно красива (фото)

На днях звезде фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяне Лютаевой исполнилось 58 лет. Роль Анастасии Ягужинской прославила ее на всю страну. Спустя 35 лет актриса по-прежнему восхищает поклонников своей неотразимостью.

Для многих она и сегодня остается «императрицей». Об этом эффектной брюнетке пишут в социальных сетях. Длинные прямые волосы, строгие наряды и чарующие серо-голубые глаза, которые, к удивлению многих кинооператоров, могут менять свой цвет до голубого — кинозвезда выглядит действительно по-царски.

«Чудо-женщина. Красивая, породистая, самая лучшая», «Какая невероятная! Искренне восхищаюсь Вами!» — пишут восторженные почитатели.

Многие поклонники особо выделяют ее интеллигентный стиль. Татьяна Лютаева часто выбирает монохромные минималистские наряды для выходов в свет. Некоторые фанаты сравнивают ее с Тринити — героиней фильма «Матрица».