Как выглядит самая популярная модель Азии: от этой «красавицы» все в недоумении

Несколько лет назад Лю Вэнь была признана самой популярной моделью в странах Азии. Знаменитость покорила фотографов и подиумы и продолжает уверенно держаться на вершине модного Олимпа. При этом, как оказалось, далеко не все пользователи Сети понимают, в чем секрет ее популярности.

Как отмечают эксперты индустрии, главный секрет Лю Вэнь кроется в длинных ногах, стройности и пленящем взгляде. По мнению дизайнеров, от модели невозможно оторвать глаз. И именно поэтому она в 2009 году стала первой представительницей стран Азии на показе Victoria’s Secret, несмотря на то, что не может похвастаться пышным бюстом.

После этого Лю «захватила» модные дома Fendi и Chanel, а в 2010 году стала лицом бренда косметики Estеe Lauder. В ее копилке десятки фотосессий для главных глянцевых журналов мира и сотрудничество с именитыми модельерами. При этом, несмотря на успех и признание, публика признается, что она не понимает, почему Лю Вэнь оказалась настолько успешной. По мнению пользователей Сети, знаменитость выглядит как множество других девушек, а некоторые актрисы Китая намного красивее и эффектнее.