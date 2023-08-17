Как выглядит могила Глаголевой спустя шесть лет: больше напоминает беседку в парке

Вера Глаголева, которую поклонники и по сей день считают выдающейся российской актрисой, скончалась в августе 2017 года. До последнего звезда кино скрывала, что борется с раком желудка. Она проходила очередной курс лечения в немецкой клинике, но врачи не смогли ей помочь.

Похороны артистки прошли на Троекуровском кладбище. Спустя два года после ее смерти родственники возвели на погосте огромный монумент стоимостью в 12 миллионов рублей. Причем выглядел он не как типичный памятник на могиле.

Они превратили место захоронения Глаголевой в большую белокаменную беседку, внутри которой поставили бронзовое кресло-качалку с книгами и шалью. За этим участком на кладбище ежедневно пристально следят, обеспечивая нужный уход.

На днях в Сети появились свежие снимки с могилы артистки. В честь годовщины ее близкие и друзья заставили беседку пышными букетами цветов — гвоздик и ароматных белых роз. Теперь место упокоения хрупкой блондинки больше напоминает уголок в парке, чем кладбище.