Как выглядит любимая падчерица Арамиса из фильма про Д’Артаньяна: вы со стула упадете

Артист всю жизнь поддерживал с ней теплые отношения.

Игорь Старыгин прославился десятками ярких ролей, успев поработать со множеством талантливых режиссеров. В его фильмографии — Арамис в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера», «Красное и черное» и, например, «Доживем до понедельника». Артист построил яркую и успешную карьеру, но мало кто знал, как складывалась его личная жизнь.

Так, второй супругой Старыгина стала актриса Мира Ардова. В то время она уже была известной артисткой, воспитывала двоих дочерей и ждала третьего ребенка от Бориса Ардова.

Однако Старыгина, который едва окончил ГИТИС, не смущало, что его избранница уже была замужем и дважды становилась матерью. Он посвятил все свое свободное время воспитанию падчериц, Анны и Нины, а родившуюся девочку Настю считал своим ребенком.

В итоге Анна Ардова пошла по стопам родителей и стала прославленной артисткой. Как она призналась изданию «7 дней », ей удалось сохранить теплые отношения с отчимом, которому она до сих пор благодарна за счастливое детство.