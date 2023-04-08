Как выглядит Куприн из «Виолы Таракановой»: уже не тот красавчик-следователь

Илья Шакунов в роли привлекательного следователя Олега Куприна из «Виолы Таракановой» вызывал симпатию не только потому, что сменил гнев на милость в отношении главной сыщицы сериала. Сдержанный брюнет с ясным взглядом голубых глаз и легкой небритостью заставлял сердца телезрительниц биться чаще. Сегодня такой реакции ожидать стоит только от самых преданных фанаток.

Артист растерял свой шарм, что особенно видно на кадрах из второй части сериала «Первый отдел». Мешки под глазами, кисетные морщины и огромный след надвигающейся старости на переносице — годы не щадят никого, но с Шакуновым как будто бы обошлись особенно жестоко. Поредевшие волосы артист прячет под шапкой. Взгляд не вдохновенный, как у его героя-следователя 19 лет назад, а словно бы потухший. Да и сам цвет глаз стал более блеклым.

Поклонники с грустью констатируют, что хотя актер и продолжает играть правоохранителей, но к полюбившемуся образу Куприна вернуться уже не сможет.