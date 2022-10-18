Как выглядит Дарья Пынзарь из «Дома-2» спустя 15 лет: звезду умоляют остановиться

Дарья Пынзарь стала известна на всю страну с первых дней участия в «Доме-2». Звезда шоу заявила, что является девственницей и на проекте намерена встретить свою любовь. Знаменитости действительно удалось построить счастливую семью, однако поклонники последнее время обращают внимание не на ее тернистый путь, а на внешность.

Несколько лет назад фанаты начали замечать, что Пынзарь активно увлеклась пластической хирургией и косметологией. Судя по снимкам в социальных сетях, она регулярно преображается. Например, изменяется разрез ее глаз, форма губ и фигура.

Сама Пынзарь при этом не стесняется делиться всеми подробностями с поклонниками. Она рассказывает о проведенных процедурах, этапах восстановления и не скрывает планы на будущее. Судя по всему, звезда не намерена останавливаться на достигнутом.

Поклонники же не оставляют без внимания ее публикации. Фанаты не скрывают свое осуждение, а некоторые просят Пынзарь остановиться. По их мнению, знаменитость давно выглядит старше своих лет, а на некоторых кадрах ее уже невозможно узнать.