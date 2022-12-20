Как выглядит Джет Ли, которого «похоронили» из-за болезни 4 года назад (фото)

Звезда боевиков Джет Ли прославился не только своим актерским талантом, но и завидной физической подготовкой. Мастер боевых искусств, он удивлял поклонников трюками, а о его выносливости ходили легенды. Однако, как оказалось, несколько лет назад из-за больших нагрузок у артиста начались серьезные проблемы со здоровьем.

По данным СМИ, у Ли диагностировали дисфункцию щитовидной железы и сердечную недостаточность. Помимо этого, его состояние ухудшали и многочисленные травмы, которые он получил во время съемок. В итоге, по прогнозам специалистов, артист мог оказаться в инвалидном кресле, если бы не перестал так сильно нагружать себя.

Подтверждали слухи и многочисленные фотографии, сделанные в тот период. На снимках Ли выглядел весьма болезненно и пугал поклонников своим внешним видом. Некоторые даже предположили, что состояние артиста становится критическим.

Однако активное лечение дало свои результаты. Сегодня 59-летний актер выглядит значительно здоровее, чем раньше. Он смог стабилизировать свое состояние и иногда даже возвращается на съемочную площадку. Например, два года назад вышла картина «Мулан» с его участием.

Поклонники не скрывают свою радость при виде артиста. В его социальных сетях они осыпают кумира сообщениями и поздравляют его с улучшением здоровья.