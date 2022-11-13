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Как выглядит дочь самой некрасивой актрисы в мире: она превзойдет все ожидания

13 ноября 2022 13:15
Как выглядит дочь самой некрасивой актрисы в мире: она превзойдет все ожидания

Наследница знаменитости совсем не похожа на свою мать.

Росси де Пальма прославилась не только благодаря своему таланту, но и из-за весьма необычной внешности. Поклонники уже несколько десятков лет обсуждают ее необычное лицо и спорят о ее красоте, называя некрасивой красавицей. При этом мало кто знает, что у артистки есть дочь, которая пошла по ее стопам.

Луна де Пальма в 21 год активно развивает свою актерскую карьеру. Она приняла участие в нескольких фильмах и не раз снималась в фотосессиях для глянцевых журналов, представляя именитых дизайнеров. Помимо этого, вместе с матерью она развивает парфюмерную линию.

Как выглядит дочь самой некрасивой актрисы в мире: она превзойдет все ожидания

При этом поклонники отмечают, что Луна совершенно не похожа на свою мать. Многие обращают внимание на латиноамериканские корни во внешности дочери артистки. Пикантности же добавляет тот факт, что Росси никогда не раскрывала личность отца Луны, хотя долгие годы живет вместе с режиссером Педро Альмадоваром.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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