Как выглядит 73-летний Боярский без любимой шляпы: пройдете мимо и не узнаете (фото)

Артист не похож сам на себя.

Эту новость о Михаиле Боярском смело можно было бы подавать как эксклюзив и уникальную в своем роде сенсацию. Вряд ли каждый поклонник артиста может похвастаться тем, что видел своего кумира без шляпы хоть раз за последние полвека.

Однако ради дня рождения внучки главный мушкетер СССР все же сделал исключение и снял головной убор. Правда, лишь для того, чтобы заменить его на другой, более подходящий, по мнению артиста, к торжественному случаю.

В день 15-летия Александры Боярский изменил шляпе в угоду пилотке. Надо сказать, что «с непривычки» актер стал попросту неузнаваем. Куда-то пропали лоск, холеность и «уникальность», которые знаменитости придавала неизменная шляпа.

При этом молодецкий блеск в глазах не покинул счастливого дедушку. Так что в данном случае «неузнаваемость» Д’Артаньяна недостатком назвать ни у кого из поклонников язык точно не повернется.