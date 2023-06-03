Как выглядел Андрей Панин накануне гибели: при взгляде на фото оторопь берет

Десять лет назад не стало талантливого актера Андрея Панина. Он был известен по сериалу «Бригада», где сыграл главного врага Саши Белого, по драме «Граница: Таежный роман» и другим ярким кинопроектам. Новость о его смерти шокировала всю страну, ведь актеру было всего 50 лет.

Последней работой Панина стала лента «Гетеры майора Соколова». Во время съемок Андрей не был похож сам на себя: он истощал, а блеск в его глазах померк. Панин выглядел обреченным и потерянным. Кроме того, актер никак не мог произнести нормально свои реплики. Во время записи аудиодублей голос Андрея звучал так тихо, что его перекрывало даже малейшее дуновение ветра.

Перезаписать весь материал не было возможности, ведь артист погиб во время работы над фильмом. Режиссер Бахтиер Худойназаров использовал имеющиеся записи, хоть они и не были совершенны. До сих пор коллеги и фанаты Панина не могут поверить в его внезапную смерть. Точно неизвестно, что произошло в тот роковой день, но многие уверены, что виной всему стал алкоголизм актера.