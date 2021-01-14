«Как впечатления от первого дня?»: Галкин показал вернувшихся из школы детей на видео

Максим Галкин выложил в Instagram видеоролик, в котором попробовал себя в качестве оператора, режиссера и интервьюера. Артист решил поинтересоваться у своих детей, вернувшихся из школы после долгих новогодних каникул, впечатлениями от возобновления занятий. Лиза и Гарри в сентябре 2020 года пошли в первый класс.

«Как впечатления от первого дня?», — спросил оператор видеосъемки голосом Максима Галкина обоих первоклассников и получил диаметрально противоположные ответы.

Лиза ответила весело и беззаботно, что «Дела просто класс!», а также пояснила, что ей больше всего понравилось в первый учебный день января. Елизавета Максимовна Галкина научилась понимать, что такое отчество, и продемонстрировала растроганному отцу свое новое умение, освоенное за один день. Девочка назвала полным именем как папу, так и маму — Аллу Борисовну Пугачеву, а также себя по имени и отчеству.

Гарри же не был особо счастлив началу третьей четверти — причем неизвестно, знает ли сын звездных родителей, что это самая длинная четверть в учебном году.

На тот же вопрос Максима сын коротко буркнул под нос «Ой, вообще» и вышел из комнаты с невеселым выражением лица — чтобы переодеть школьную форму и не огорчать капризами папу.