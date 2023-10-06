Как Виторган их не путает? Млодик вывела из тени сестру-близнеца (фото)

Ирина, супруга Эммануила Виторгана, не единственный ребенок в семье. Лишь немногим известно, что у женщины есть родная сестра. Более того, женщины появились на свет в один день — 6 февраля 1962 года. В отличие от многих других близнецов, эти двое практически идентичны. Разница только в одном.

Близняшку Млодик зовут Алла. Обеих девочек мать растила одна: отец оставил дочерей ради другой семьи. Повзрослев, Ирина перебралась в Москву, а ее сестра решила и дальше жить в Юрмале.

Жена Виторгана редко публикует фотографии с близнецом, поэтому подписчики узнали о существовании Аллы лишь в прошлом году, когда женщинам исполнилось по шестьдесят. Публику поразило, как похожи друг на друга сестры. Отличить одну от другой можно разве что по прическе: Ирина носит короткую стрижку, а у ее близняшки волосы до плеч. И как только Виторган не путает сестер?