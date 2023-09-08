Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо

В конце нулевых сериал «Ранетки» захватил сердца подростков. Но больше, чем приключения молодежной группы, поклонников картины увлекала любовная линия старшеклассницы Лены Кулеминой и учителя физкультуры Виктора Михайловича, роль которого исполнил Виталий Абдулов.

Талантливый актер засветился во многих других популярных проектах: «Застава Жилина», «Первый после Бога», «Маргоша», «Кадетство», «Каменская», «Молодежка». Кроме съемок в кино Абдулов занимается пением и готовит абитуриентов для поступления в актерские вузы.

В свои 53 года артист еще краше, чем во времена «Ранеток». При этом звезда признается, что пока он холост. Еще в студенческие годы Виталий Абдулов женился. Однако, несмотря на рождение дочери, брак распался. Не сложились у него отношения и с актрисой Ксенией Баскаковой, поэтому у поклонниц знаменитости есть шанс.