Как в кино не получилось: чем обернулся для Николаса Кейджа брак с официанткой

Николас Кейдж может похвастаться довольно бурной личной жизнью, которая вполне подойдет для сюжета мыльной оперы. Вот только далеко не каждая история любви, что случилась со звездой Голливуда, заканчивалась красиво.

В 2004 году в одном из суши-баров актер познакомился с кореянкой Элис Ким. Всего через два месяца после этой встречи он сделал предложение новой возлюбленной, на которое та поспешила ответить согласием.

Все было как в сказке: пара узаконила свои отношения, а через год у супругов появился сын Кал-Эл. Однако затем начались проблемы. Добившийся своего Кейдж перестал красиво ухаживать за своей избранницей и начал часто прикладываться к бутылке. Ким такой поворот событий не устроил.

В доме пары не утихали скандалы — брак с официанткой обернулся для знаменитости сущим кошмаров. Все это привело к тому, что 2016 году супруги развелись, после чего Кейдж женился еще дважды.