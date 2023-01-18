Как в кино не получилось: чем обернулся для Николаса Кейджа брак с официанткой
Жизнь возлюбленных счастливой не назовешь.
Николас Кейдж может похвастаться довольно бурной личной жизнью, которая вполне подойдет для сюжета мыльной оперы. Вот только далеко не каждая история любви, что случилась со звездой Голливуда, заканчивалась красиво.
В 2004 году в одном из суши-баров актер познакомился с кореянкой Элис Ким. Всего через два месяца после этой встречи он сделал предложение новой возлюбленной, на которое та поспешила ответить согласием.
Все было как в сказке: пара узаконила свои отношения, а через год у супругов появился сын Кал-Эл. Однако затем начались проблемы. Добившийся своего Кейдж перестал красиво ухаживать за своей избранницей и начал часто прикладываться к бутылке. Ким такой поворот событий не устроил.
В доме пары не утихали скандалы — брак с официанткой обернулся для знаменитости сущим кошмаров. Все это привело к тому, что 2016 году супруги развелись, после чего Кейдж женился еще дважды.