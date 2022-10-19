Как удержать мужа: метод Глюкозы вызовет раздражение у части россиянок

Вот уже 16 лет звезда отечественной эстрады Наталья Ионова, она же Глюкоза, счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Вместе с супругом артистка за эти годы пережила многое, и теперь решила рассказать своим поклонникам и поклонницам рецепт долгого семейного счастья.

Ионова убеждена, что, хотя главный секрет крепких отношений в семье — это любовь между супругами, одно это чувство не спасет от проблем, если они случатся. И в связи с этим певица предлагает российским женщинам неожиданный и не очень распространенный в отечественных семьях метод: перестать «пилить» мужа, следить за ним и ограничивать его в желаниях.

«Чем больше держишь на коротком поводке, тем больше ему хочется сбежать», — уверяет своих фанаток Глюкоза.

По словам артистки, такой метод может подойти практически любой женщине, укрепить отношения и придать браку новые силы. Но, скорее всего, многие россиянки просто не поймут подхода, который предлагает им исполнительница.