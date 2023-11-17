Как у старухи: вид ног Волочковой без фотошопа вызывает отвращение
Балерина не стесняется показывать изуродованные пальцы.
Анастасия Волочкова оставила театр много лет назад. Танцовщица давно не блистает на сцене, а вместо этого эпатирует на телевидении и в социальных сетях. Звезда не забыла о балетных навыках: едва ли не на каждом фото светская львица демонстрирует публике свой фирменный шпагат.
Длинные ноги — гордость Волочковой. В отличие от щиколоток и бедер, балерина нечасто демонстрирует свои ступни без обуви, и тому есть причина. Из-за постоянных тренировок пальцы артистки деформировались, а ногти растут неправильно. Пользователи Сети пришли в ужас от вида конечностей знаменитости.
«Эти ноги нужно прятать и валенки носить, фигура ужасная», «Это не ноги, а копыта, прошу прощения», «Фу, я же ел», «Ноги как у бабы-яги», «Анастасия, имейте совесть, не надо такой откровенности», — эмоционально отреагировали пользователи социальных сетей.