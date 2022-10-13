Как у «Штирлица»: на что пошел Вячеслав Тихонов ради элитного автомобиля

В кадрах фильма «Семнадцать мгновений весны» герой Вячеслава Тихонова, шпион Макс Отто фон Штирлиц, рассекал на шикарном автомобиле Horch. Пожалуй, в СССР не было того, кто не мечтал бы о подобной роскоши. И актер не был исключением.

Тем временем первой машиной артиста стал «Москвич-407». Приобрести его Тихонову было не так-то просто. Для этого знаменитости пришлось попросить аванс за свою работу в проекте «Две жизни». Впоследствии актер подарил «Москвич» своему отцу, для которого это авто было заветной мечтой.

Затем артист обзавелся «Жигулями». Именно за рулем этой машины он провел большую часть своей жизни. К семидесяти годам Тихонов получил в подарок корейский автомобиль, но ездил на нем недолго. Последней машиной знаменитости стал заветный «Фольксваген». Его актеру преподнес поклонник, пожелавший остаться неизвестным.